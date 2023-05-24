RECENT HOME SALES
SINGLE-FAMILY HOMES WASHINGTON COUNTY TOWN of ERIN
■ $946,000; 963 Washington; 05/12/23
TOWN of FARMINGTON
■ $518,700; 7816 Tomahawk; 05/19/23
GERMANTOWN
■ $330,000; N100W15425 Mars; 05/09/23
■ $395,000; W154N10161 Moonlite; 05/15/23
■ $496,000; W198N11519 Jamestree; 05/15/23
■ $535,000; W174N10211 Tanglewood; 05/17/23
HARTFORD
■ $249,900; 544 Pine; 05/12/23
■ $310,000; 146 Otto; 05/17/23
■ $345,000; 1719 Redtail; 05/19/23
■ $398,000; 918 Cascade; 05/12/23
■ $411,500; 1516 Rainier; 05/17/23
■ $434,900; 518 Wilderness; 05/16/23
■ $467,900; 1124 Harrison; 05/15/23
JACKSON
■ $520,900; W206N17495 Hidden Creek; 05/19/23
KEWASKUM
■ $276,000; 1190 Riverview; 05/17/23
TOWN of POLK
■ $1,875,000; 3760 Kearns Krossing; 05/12/23
RICHFIELD
■ $410,000; 1268 Hillside; 05/15/23
SLINGER
■ $484,900; 660 Spur; 05/11/23
TOWN of TRENTON
■ $338,000; 6756 Westwood; 05/10/23
WEST BEND
■ $270,000; 547 S. 17th; 05/15/23
■ $308,000; 1412 Princeton; 05/12/23
■ $318,000; 1900 Woodlawn; 05/12/23
■ $325,000; 1310 Glen ;05/19/23
■ $450,000; 555 Highlandview; 05/19/23
■ $460,000; 1123 Evergreen; 05/15/23
TOWN of WEST BEND
■ $2,750,000; 6000 N. Lake; 05/12/23
CONDOMINIUMS
TOWN of BARTON
■ $335,000; 7074 Timblin; 05/19/23
GERMANTOWN
■ $220,000; N110W17158 Ashbury; 05/16/23
HARTFORD
■ $252,500; 230 Hilldale; 05/19/23
■ $320,000; 1561 Bluebell; 05/15/23
JACKSON
■ $369,900; W206N16159 Stonebrook; 05/17/23
KEWASKUM
■ $300,000; 423 Park; 05/19/23
SLINGER
■ $215,000; 320 E. Washington; 05/12/23
■ $219,900; 441 Slinger; 05/15/23
■ $290,000; 1310 Oak Tree; 05/16/23
■ $413,800; 411 Cobblestone; 05/12/23
■ $420,000; 1764 Cedar Ridge; 05/17/23
WEST BEND
■ $225,000; 1626 Goldenrod; 05/11/23