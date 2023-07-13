Freshman High Honors

Kaleah Alles, Eliza Anderson, Sophie Ballesteros, Therese Dreisbach, Greyson Goldsworthy, Owen Hua, Olivia Krell, Alayna Kurozawa, Esther Lehenbauer, Lydia Lehenbauer, Emily Lepien, Hailey Luedtke, Josh Lyczak, Caleb Masenthin, Evan Pokorny, Annabella Sileno, Logan Slaats, Zeke Smedal, Jakob Toerpe, Chloe Traska, Delaney Winkelmann, Ava Wisinski, Amelia Young

Sophomore High Honors

Get daily updates from the News Graphic sent directly to your email inbox.

Lauryn Ashley, Breely Butler, Ayla Dreisbach, Hayden Dunn, Sam Eisenhauer, Lily Everts, Jaelle Greenhow, Brayden Gregor, Kaitlyn Hauser, Kenzie Holte, Jessica Howard, Toby Hua, Meghan Johnson, Evan Kropp, Charis Lepien, Quentin Maas, Alaina Moore, Easton Oliver, Lexie Pella, Nathan Strassburg, Lucy Upton, Cade Vogl, Jack Vravick, Aria Wessel, Ed Ziebell

Junior High Honors

Makiah Alles, Izzy Balsewicz, Ethan Breckenfelder, Braeden Christianson, Grace Fischer, Alex Grieb, Eden Janisse, Brenna Krewald, Beau Kuhl, Liv Kukor, Jeremiah Maynard, Andrew Merkel, Robert Mingerink, Joseph Rabideau, Bella Rasmussen, Elise Raymond, Hannah Riemer, Landen Wild

Senior High Honors

Parker Brockdorf, Joanna Bucher, Jacob Buske, Ava-Marie Cheeseman, Brandon Cheeseman, Ethan Drover, Ellie Eckert, Mason Everts, Madeline Fox, Matthew Fox, Sofia Gilbert, Isabel Gitzlaff, Andrew Groppe, Michael Hammond, Jacob Helm, Sarah Johnson, Chloe Kelm, Carli Klenz, Lauren Knitt, Jace Krueger, Caleb Kubiak, Jeremiah Lepien, Reid McGraw, Wyatt Michaels, Cole Oechsner, Liam Pheng, Amber Price, Elise Putnam, Lydia Rutkowski, Mark Schaefer, Calvin Stram, Ellie Vravick, Heleyna Weiss, Elisabeth Young

Freshman Honors

Mitchell Kren, Owen Sather

Sophomore Honors

Timmy Bagin, Andrew Gahan, Caliyah Lewis, Donovan Moore, Denny Oechsner, Cooper Saeger, Claire Semrow, Violette Vickery, Kian Vogl, Jessica Xue, Owen Yahr

Junior Honors

Jacob Busch, J.J. Guarnero, Melissa Howard, Matt Kempin, Jadon Lewis, Ellie Olson, Nick Ripke, Alexander Roder, Jake Scheer

Senior Honors

Aidan Batiansila, Lydia Loupee, Lina Luedtke, Grace Lyczak, Vanesa Ortiz, Zack Pick, Josh Rockrohr

Freshman Honorable Mention

Ava Ashenfelter, Caleb Demmon

Sophomore Honorable Mention

Jara Gayle, Wyatt Kethe, Jules Mayworm

Junior Honorable Mention

Natalie Breitrick, Dominic Gottschalk, Elena Krieg, Annie Vogl, Elijah Weddig

Senior Honorable Mention

Isabela Kurozawa, Jayden Lamm, Tayo Lawal, Alyssa Steldt, Griffin Yahr

Recommended for you