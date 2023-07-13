Freshman High Honors
Kaleah Alles, Eliza Anderson, Sophie Ballesteros, Therese Dreisbach, Greyson Goldsworthy, Owen Hua, Olivia Krell, Alayna Kurozawa, Esther Lehenbauer, Lydia Lehenbauer, Emily Lepien, Hailey Luedtke, Josh Lyczak, Caleb Masenthin, Evan Pokorny, Annabella Sileno, Logan Slaats, Zeke Smedal, Jakob Toerpe, Chloe Traska, Delaney Winkelmann, Ava Wisinski, Amelia Young
Sophomore High Honors
Lauryn Ashley, Breely Butler, Ayla Dreisbach, Hayden Dunn, Sam Eisenhauer, Lily Everts, Jaelle Greenhow, Brayden Gregor, Kaitlyn Hauser, Kenzie Holte, Jessica Howard, Toby Hua, Meghan Johnson, Evan Kropp, Charis Lepien, Quentin Maas, Alaina Moore, Easton Oliver, Lexie Pella, Nathan Strassburg, Lucy Upton, Cade Vogl, Jack Vravick, Aria Wessel, Ed Ziebell
Junior High Honors
Makiah Alles, Izzy Balsewicz, Ethan Breckenfelder, Braeden Christianson, Grace Fischer, Alex Grieb, Eden Janisse, Brenna Krewald, Beau Kuhl, Liv Kukor, Jeremiah Maynard, Andrew Merkel, Robert Mingerink, Joseph Rabideau, Bella Rasmussen, Elise Raymond, Hannah Riemer, Landen Wild
Senior High Honors
Parker Brockdorf, Joanna Bucher, Jacob Buske, Ava-Marie Cheeseman, Brandon Cheeseman, Ethan Drover, Ellie Eckert, Mason Everts, Madeline Fox, Matthew Fox, Sofia Gilbert, Isabel Gitzlaff, Andrew Groppe, Michael Hammond, Jacob Helm, Sarah Johnson, Chloe Kelm, Carli Klenz, Lauren Knitt, Jace Krueger, Caleb Kubiak, Jeremiah Lepien, Reid McGraw, Wyatt Michaels, Cole Oechsner, Liam Pheng, Amber Price, Elise Putnam, Lydia Rutkowski, Mark Schaefer, Calvin Stram, Ellie Vravick, Heleyna Weiss, Elisabeth Young
Freshman Honors
Mitchell Kren, Owen Sather
Sophomore Honors
Timmy Bagin, Andrew Gahan, Caliyah Lewis, Donovan Moore, Denny Oechsner, Cooper Saeger, Claire Semrow, Violette Vickery, Kian Vogl, Jessica Xue, Owen Yahr
Junior Honors
Jacob Busch, J.J. Guarnero, Melissa Howard, Matt Kempin, Jadon Lewis, Ellie Olson, Nick Ripke, Alexander Roder, Jake Scheer
Senior Honors
Aidan Batiansila, Lydia Loupee, Lina Luedtke, Grace Lyczak, Vanesa Ortiz, Zack Pick, Josh Rockrohr
Freshman Honorable Mention
Ava Ashenfelter, Caleb Demmon
Sophomore Honorable Mention
Jara Gayle, Wyatt Kethe, Jules Mayworm
Junior Honorable Mention
Natalie Breitrick, Dominic Gottschalk, Elena Krieg, Annie Vogl, Elijah Weddig
Senior Honorable Mention
Isabela Kurozawa, Jayden Lamm, Tayo Lawal, Alyssa Steldt, Griffin Yahr